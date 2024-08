Zo plan je een evenement met een WhatsApp-groep in vijf stappen

Een buurtborrel, een verjaardagsfeestje of een weekendje weg met vrienden: geregeld plan je wel eens een evenement met anderen. WhatsApp heeft nu een nieuwe functie gelanceerd op iOS (voor iPhone-gebruikers dus) die het organiseren van dit soort evenementen nog eenvoudiger maakt.

Met de nieuwe functie kunnen WhatsApp-gebruikers binnen een groepschat een evenement aanmaken en deze voorzien van een datum, titel en omschrijving. Groepsleden kunnen dan reageren of ze aanwezig zullen zijn, en de informatie is voor iedereen in de groep duidelijk zichtbaar.

Zo maak je een evenement aan

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe functie is het belangrijk dat je nieuwste versie van WhatsApp gebruikt. Ga hiervoor naar de App Store en tik op je profielfoto. Swipe omlaag om nieuwe app-updates op te halen en tik naast WhatsApp op 'Werk bij'. De evenementplanning-functie is beschikbaar in versie 24.15.79 en hoger.