Nieuwe WhatsApp-functies op iPhone na update: personen taggen en nog sneller appen

Met één tik direct een gesprek openen of een specifieke chat starten, zonder dat je eerst de WhatsApp-app zelf hoeft te openen? Dat kan binnenkort. Via een update heeft WhatsApp een nieuwe widget voor iOS 18 gelanceerd, waarmee je in de toekomst nog sneller de chat-app kunt openen.

Miljoenen Nederlanders gebruiken WhatsApp. Helaas doen ook criminelen dat, die via de app proberen je op te lichten en geld van je afhandig te maken. Hieronder leggen we uit hoe je je hiertegen kunt wapenen.

WhatsApp heeft deze week een nieuwe update gelanceerd voor zijn iOS-app, versie 24.21.81. De opvallendste toevoeging in deze update is de nieuwe widget.

Verschillende widget opties

Een widget is een Engelse term die letterlijk staat voor een dingetje, apparaatje, snufje of trucje. De WhatsApp-widget is een interactieve tool die je overal op het beginscherm van je smartphone kunt plaatsen. Met de tool kun je nog sneller nieuwe of belangrijke chatgesprekken openen.

Bright.nl schrijft dat de widget tool heeft twee varianten heeft: een kleine met twee gesprekken en een grote met vier chats. Voor het type chat dat op de widget verschijnt kan je kiezen voor de meest recente chats (Recent), je favoriete chats (Favoriete), je vastgepinde chats (Vastgezet) of de chats van mensen met wie je het meest contact hebt gehad (Vaak gecontacteerd).

Nog meer nieuwe snufjes

Naast de nieuwe widget zijn er met de update ook twee andere ondersteunende functies voor WhatsApp toegevoegd. De nieuwe update maakt het bijvoorbeeld mogelijk om uit te zoomen (0.5x, wat een bredere hoek geeft) als in te zoomen (tot 3x), zonder de app te verlaten. Daarnaast kan je voortaan mensen taggen in de WhatsApp Status (vergelijkbaar met Instagram Stories). Dit houdt in dat je iemand kunt vermelden in je statusupdate, door hun naam of gebruikersnaam in te typen.

Momenteel kunnen nog niet alle WhatsApp-gebruikers de nieuwe widget gebruiken. Stapsgewijs wordt de update uitgerold. Volgens Whatsapp is de functie ‘in de komende weken’ voor iedereen beschikbaar.