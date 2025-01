Blessureleed en eigen goals nekken Feyenoord in Frankrijk (6-1)

Feyenoord is hard onderuitgegaan in Lille. De ploeg van trainer Brian Priske incasseerde een nederlaag van 6-1 in het noorden van Frankrijk. Daardoor vervolgt de club de Champions League in de tussenronde voor een plek in de achtste finales.

Gernot Trauner maakte twee eigen doelpunten en ook Dávid Hancko werkte een schot van Angel Gomes achter zijn eigen doelman. Osame Sahraoui, Jonathan David en Rémy Cabella scoorden ook voor de thuisploeg. Santiago Giménez maakte gelijk voor Feyenoord (1-1).

De spits uit Mexico viel in de 28e minuut geblesseerd uit. Doelman Justin Bijlow verliet in de 34e minuut het veld met een knieblessure. Feyenoord speelt zondag een uitwedstrijd tegen Ajax in de Eredivisie en gaat drie dagen later op bezoek bij PSV voor een duel in de kwartfinale van de KNVB-beker.

ANP