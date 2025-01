Clubicoon Peter Houtman (67) stopt als stadionspeaker Feyenoord

Peter Houtman neemt na dit seizoen afscheid als stadionspeaker van Feyenoord. De 67-jarige voormalig topspits heeft deze moeilijke beslissing genomen nadat recent de diagnose Alzheimer bij hem werd gesteld. Al 27 jaar is Houtman het vertrouwde gezicht en de stem van De Kuip.

"Met pijn in mijn hart heb ik moeten besluiten om na dit seizoen mijn werkzaamheden als stadionspeaker neer te leggen. Onlangs is bij mij Alzheimer vastgesteld. Hoewel de ziekte nog in een vroeg stadium verkeert, is het verloop ervan moeilijk te voorspellen. Feyenoord zit diep in mijn hart, en zowel de club als de supporters verdienen het allerbeste. Het voelt daarom passend om een stap opzij te doen," aldus Houtman in een persoonlijk statement.

