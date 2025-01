Feyenoord stunt tegen Bayern München (3-0) en bekert verder in Champions League

Santiago Giménez heeft een gehavend Feyenoord naar de volgende ronde van de Champions League geschoten. De spits, die weer in de belangstelling staat van AC Milan, maakte de eerste twee doelpunten van zijn ploeg tegen Bayern München. De ingevallen Ayase Ueda maakte in de slotfase de vernedering voor de bezoekers compleet (3-0).

Feyenoord is door die zege zeker van een plaats bij de beste 24 clubs in de groepsfase van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal en daarmee in ieder geval gegarandeerd van het spelen van de play-offs.

Plek in achtste finales

De Rotterdammers kunnen zelfs nog in de top acht eindigen en zich zo rechtstreeks voor de achtste finales plaatsen. Dat is afhankelijk van het resultaat van de uitwedstrijd van volgende week tegen Lille en de uitslagen van andere clubs in de laatste speelronde van de poule.

ANP