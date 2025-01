Ziggo Sport biedt Europese wedstrijden gratis aan voor niet-klanten

Voetballiefhebbers die Nederlandse clubs in de Europese competities willen volgen, kunnen dat voortaan gemakkelijker doen, dat meldt het AD. Ziggo Sport, die in bezit is van de drie Europese competities, heeft de registratieverplichting voor niet-klanten geschrapt. De zender biedt deze wedstrijden gratis aan via Ziggo Sport Free, meldt het bedrijf.

De amateurs van Quick Boys zijn dit jaar de sensatie van de KNVB-beker. Nadat de Katwijkers eerder al de Eredivisionisten Almere City FC en Fortuna Sittard uitschakelden, was de ploeg na verlenging ook te sterk voor sc Heerenveen. Een dag later was het nog steeds feest, zo is te zien in bovenstaande video.

Voorheen moesten niet-klanten van de provider zich registreren om toegang te krijgen tot de livestreams. Dit vereiste het downloaden van de Ziggo Sport-app en het invullen van persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres. Dit leidde destijds tot kritiek van gebruikers, hoewel Ziggo voldeed aan de regelgeving. Nu kunnen kijkers direct schakelen naar de wedstrijden zonder gedoe met aanmeldprocedures.

De wijziging volgt op verduidelijkingen van het Commissariaat voor de Media. De toezichthouder heeft Ziggo Sport verzocht om het registratiesysteem los te laten. Volgens Ziggo Sport-directeur Marcel Beerthuizen was het altijd de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van Europees topvoetbal. Dat lijkt nu het geval.

Aanpassing gaat direct in

De verandering gaat direct in. Dinsdagavond hervat PSV zijn Champions League-campagne met een uitwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Op woensdag speelt Feyenoord thuis tegen Bayern München. Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur en zijn te zien via het reguliere kanaal 14 voor Ziggo-klanten, en via Ziggo Sport Free voor anderen.

Lees ook: Zo kijk je de wedstrijden in de Champions League als je geen Ziggo hebt