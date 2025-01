Volgende tegenstander van bekersensatie Quick Boys bekend: uitwedstrijd tegen AZ

Quick Boys en AZ nemen het in de kwartfinale van de KNVB-beker in Alkmaar tegen elkaar op. Beide clubs werden vrijdag bij de loting in het programma De Voetbalkantine van ESPN aan elkaar gekoppeld. Vorig seizoen dwong Quick Boys AZ nog tot verlenging, waarna trainer Pascal Jansen kort daarna werd ontslagen.

Levi van Duijn kopte donderdag de winnende goal binnen, in de verlenging van de bekerkraker tussen zijn amateurvereniging Quick Boys en het grote SC Heerenveen. Maar de volgende dag staat hij in alle vroegte gewoon weer te werken als schilder, zo is te zien in bovenstaande video.

De amateurs van Quick Boys zijn dit jaar de grote sensatie van de KNVB-beker. Nadat de Katwijkers eerder al de Eredivisionisten Almere City FC en Fortuna Sittard uitschakelden, was de ploeg na verlenging ook te sterk voor sc Heerenveen. Voor de volgende ronde reizen de Katwijkers naar Alkmaar om het op te nemen tegen AZ.

Nog twee amateurclubs bij laatste acht

Samen met Noordwijk is Quick Boys de tweede amateurclub die bij de laatste acht van het bekertoernooi hoort. Naast deze verrassingen wisten ook de eredivisieclubs AZ, PSV, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Feyenoord en Heracles Almelo zich te plaatsen voor de kwartfinales.

Een andere opvallende affiche is de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Feyenoord is de huidige titelhouder van de beker en versloeg in april NEC in de finale. PSV won het toernooi de twee jaar daarvoor, in 2022 en 2023, beide keren door in de finale Ajax te verslaan.

De overige wedstrijden in de kwartfinales zijn: Heracles Almelo - FC Utrecht en Go Ahead Eagles - Noordwijk. De kwartfinales zijn op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 februari. De KNVB maakt het speelprogramma komende week bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP