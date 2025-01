Levi kopt Quick Boys naar kwartfinale, staat 's ochtends gewoon weer te schilderen

Levi van Duijn kopte donderdag de winnende goal binnen, in de verlenging van de bekerkraker tussen zijn amateurvereniging Quick Boys en het grote SC Heerenveen. Maar de volgende dag staat hij in alle vroegte gewoon weer te werken als schilder, samen met zijn vader.

Voor veel Katwijkers ging het feest tot in de late uurtjes door. Misschien tot nog later dan het tijdstip dat de wekker in huize Van Duijn 's ochtends weer ging. Een kater heeft de pinchhitter gelukkig niet. "Misschien een kater van geluk." Met een grote lach op zijn gezicht blikt hij terug naar zijn beslissende treffer. "Vlak voor de rust van de verlenging kwam er een voorzet van de zijkant. En hij viel precies op het hoofdje."

Vader Hugo zag het vanaf de tribune, met de tranen in zijn ogen. Ook voor hem was het een korte nacht. "We gingen om 06.00 uur van huis. Hij wil graag in Katwijk wonen, en dat is prijzig. Dus ja, hij kan wel weer een dag vrij nemen, maar dat kost je ook weer geld. Even doorbijten, dus. Bovendien, als je zo'n dag meemaakt, dan slaap je toch niet."

