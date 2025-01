Katwijk viert bekerstunt Quick Boys met taart

De amateurs van Quick Boys zijn dit jaar de sensatie van de KNVB-beker. Nadat de Katwijkers eerder al de Eredivisionisten Almere City FC en Fortuna Sittard uitschakelden, was de ploeg na verlenging ook te sterk voor sc Heerenveen. Een dag later is het nog steeds feest. De lokale bakker heeft zelfs speciaal voor de gelegenheid toepasselijke lekkernijen gemaakt.

Daarmee is Katwijk na Noordwijk de tweede amateurclub bij de laatste acht in het bekertoernooi. Eerder plaatsten ook AZ, PSV, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Feyenoord en Heracles Almelo zich voor de kwartfinales. De loting is vrijdag om 17.00 uur.

Het duel moest na een minuut al worden stilgelegd door scheidsrechter Alex Bos nadat buiten het stadion afgestoken vuurwerk voor een rookgordijn op het veld had gezorgd. Lang duurde het oponthoud niet. Na ruim vijf minuten werd de wedstrijd hervat.

Na verlenging

Quick Boys kwam in de 37e minuut op voorsprong door een kopbal van Neville Ogidi Nwankwo. Na rust leek Heerenveen de wedstrijd te kantelen met goals van Ilias Sebaoui en Ion Nicolaescu. Er leek niets aan de hand totdat de ingevallen Friese doelman Andries Noppert een strafschop weg gaf. Milan Zonneveld schoot de 2-2 binnen en dwong een verlenging af. Daarin kopte Levi van Duijn voorbij de weifelende Noppert en barstte niet veel later het feest los in Katwijk.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP