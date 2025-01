Man zwaargewond door afsteken vuurwerk bij bekerwedstrijd in Katwijk

Bij de voetbalwedstrijd tussen Quick Boys en SC Heerenveen is donderdagavond een man zwaargewond geraakt door illegaal vuurwerk in de duinen bij Katwijk. Hij verloor vermoedelijk een hand en liep een ernstige beenwond op, melden bronnen bij Quick Boys. De politie bevestigt dat er sprake was van een 'medische noodsituatie'. Omstanders laten aan een correspondent weten dat het slachtoffer waarschijnlijk zijn hand moet missen.

Het incident gebeurde tijdens een tweede vuurwerkshow, buiten het sportpark waar de wedstrijd plaatsvond. Terwijl de sfeeractie vóór de wedstrijd professioneel was georganiseerd op het veld, ging het in de duinen gruwelijk mis. Hier raakte de man ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk. De wedstrijd was op dat moment nog maar net begonnen.

'Zoeken naar hand van slachtoffer'

Direct na het incident zette de politie een uitgebreide zoekactie in. Agenten zochten met zaklampen in de duinen, vermoedelijk naar de hand van het slachtoffer. Ook werd een traumahelikopter ingezet om medische hulp te verlenen. Op sportpark Nieuw Zuid stond een ambulance klaar.

De licht- en geluidshow voorafgaand aan de wedstrijd, die door professionals werd uitgevoerd, staat los van het vuurwerkincident in de duinen. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.