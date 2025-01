Bas Dost stopt definitief als profvoetballer na ontstoken hartspier

Voormalig international Bas Dost keert niet meer terug als profvoetballer. Dat heeft NEC-directeur Wilco van Schaik gezegd in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Dost stond door hartproblemen al ruim een jaar aan de kant.

De 35-jarige aanvaller ging in oktober 2023 in het shirt van NEC naar de grond tijdens een uitduel met AZ en moest worden gereanimeerd. Hij bleek een ontstoken hartspier te hebben. Dost hield lang hoop op een comeback, ook nadat hij afgelopen zomer bij NEC was vertrokken. Volgens Van Schaik is die hoop nu vervlogen. "Dost zal niet meer voetballen. Dat zal hij nooit meer doen, het is echt ongelooflijk zonde wat hem is overkomen", aldus de algemeen directeur van NEC.

Dost speelde voor FC Emmen, Heracles, Heerenveen, VfL Wolfsburg, Sporting, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, FC Utrecht en NEC. Hij kwam achttien keer uit voor Oranje en maakte één interlanddoelpunt.