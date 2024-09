Zo kijk je de wedstrijden in de Champions League als je geen Ziggo hebt

Vanaf dit seizoen zijn de televisierechten voor de Europese clubtoernooien in handen van Ziggo Sport. Maar hoe kijk je naar de wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League als je geen Ziggo hebt?

Dit jaar doen vijf Nederlandse clubs mee in Europa. Feyenoord en PSV vertegenwoordigen ons land in de Champions League. PSV trapt dinsdagavond om 18.45 uur af tegen Juventus, Feyenoord speelt donderdag op hetzelfde tijdstip tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen. Ajax, AZ en FC Twente spelen mee in de Europa League. Die competitie begint volgende week.

De afgelopen tijd waren er politiestakingen voor vroegpensioen. De stakingen richten zich nu op de Eredivisie, maar vakbonden hebben aangegeven dat die zich ook kunnen uitstrekken naar internationale duels zoals de Champions League. Zondagmiddag demonstreerden Ajax-aanhangers tegen de stakingen:

0:33 Ajax-supporters demonsteren tegen politiestakingen, mobiele eenheid ingezet

Als je de wedstrijden van die clubs wil zien, kun je terecht op de kanalen van Ziggo Sport. Voor abonnees van Ziggo (ongeveer de helft van de tv-kijkers in Nederland) is dat geen probleem, de zender zit gratis in je pakket op kanaal 14. Maar als je bij bijvoorbeeld KPN, Odido of Delta zit? Dan moet je even wat stappen doorlopen.

Gratis wedstrijden kijken

Om te beginnen moet je je registreren bij Ziggo, via de website. Je zult hierbij wel je adres en 06-nummer moeten doorgeven, omdat de zender vanwege de UEFA-regels alleen voor inwoners van Nederland beschikbaar is. Als je vervolgens de Ziggo GO-app downloadt, kun je de wedstrijden kijken op je telefoon, tablet of computer. Met een smart-tv kun je de beelden ook streamen op een groter scherm.

Let op: er zijn drie verschillende abonnementen. Ziggo Sport Free is de gratis versie, waar je de wedstrijden van alle Nederlandse clubs kunt zien, en straks de finales van de drie toernooien. Maar als je ook andere wedstrijden wil kijken, zul je toch echt moeten upgraden naar de betaalde opties Ziggo Sport of Ziggo Sport Totaal.

Ziggo Sport biedt tenminste één wedstrijd per speelavond, ook als de Nederlandse clubs niet in actie komen. Ziggo Sport Totaal zendt alle wedstrijden in de Champions League live uit, voor de ultieme voetbalfan die bijvoorbeeld ook FC Brest tegen Sturm Graz niet wil missen.