'Politieacties breiden mogelijk uit naar Champions League en interlands'

De politie zet haar acties door tijdens Eredivisiewedstrijden zolang er geen overeenstemming is bereikt over de vroegpensioenregeling.

De bonden kiezen bewust voor prominente wedstrijden, aldus Maarten Brink, projectleider van de politiebonden, in een gesprek met ESPN. "Het heeft geen zin om bij kleinere wedstrijden actie te voeren", stelt Brink. De acties kunnen mogelijk worden uitgebreid naar andere competities.

Zo download je de nieuwe Hart van Nederland-app op Android:

0:35 Hart van Nederland-app installeren op Android

Hoewel de stakingen zich nu richten op de Eredivisie, hebben de vakbonden eerder aangegeven dat deze zich ook kunnen uitstrekken naar andere voetbalcompetities zoals de Keuken Kampioen Divisie en zelfs internationale duels. "Alles is mogelijk", zegt Brink.

Grote clubs getroffen

Met name Ajax lijkt zwaar getroffen door de politieacties. Terwijl de wedstrijd NAC - Ajax nog doorging, werden De Klassieker en het duel met FC Utrecht afgelast. Volgens Brink is de focus op grotere wedstrijden logisch. "Als het PSV - Ajax was geweest, hadden we dat gekozen."

Brink benadrukt dat de bonden niet verantwoordelijk zijn voor de afgelaste wedstrijden. "De beslissing ligt bij de lokale autoriteiten, niet bij ons." De politie zet zich in voor een permanente regeling voor vroegpensioen voor zwaar werk, waaronder politiewerk. "Zwaar werk blijft zwaar, zowel fysiek als mentaal," zegt Brink.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Oplossing kan snel komen

Brink geeft aan dat een oplossing snel kan worden bereikt als het kabinet bereid is te onderhandelen. "Als de minister vandaag belt, kan dit morgen opgelost zijn", stelt hij, verwijzend naar Minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum.