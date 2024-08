Geen politie-inzet bij FC Twente, politiebonden voeren actie

In Enschede voeren vier politiebonden actie voor een beter vroegpensioen. De actievoerende agenten hebben zich zaterdag een uur voor de wedstrijd van FC Twente tegen Sparta verzameld in een hotel en zijn daarom niet aanwezig in het voetbalstadion. Het is de aftrap van acties rond voetbalwedstrijden in de Eredivisie.

Ook zondagmiddag tijdens NAC tegen Ajax in Breda wordt actiegevoerd, waardoor er geen politie aanwezig is in het NAC-stadion in de Brabantse stad.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Een woordvoerder van het landelijke actiecentrum zegt dat de bijeenkomst wordt bezocht door alle agenten die normaliter werden ingezet in het stadion. Dat betreft enkele tientallen. "Exacte aantallen geven we niet vrij, omdat de politie nooit communiceert over aantallen agenten die worden ingezet bij voetbalwedstrijden."

Permanente regeling

De vakbonden informeren de agenten tijdens de bijeenkomst, die duurt tot een uur na het eindsignaal, over de stand van zaken rond het vroegpensioen. Ook mogen de actievoerders meedenken over andere acties. Medewerkers van de politie kunnen sinds 2021 drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken, maar die regeling is tijdelijk. De bonden willen dat er een permanente regeling komt.

FC Twente is vooraf op de hoogte gesteld van de politieactie. Er worden tweehonderd Sparta-supporters in Enschede verwacht, zegt een woordvoerder van FC Twente. De club verwacht geen problemen en heeft geen extra maatregelen getroffen voor de wedstrijd die een laag risico met zich meebrengt.

ANP