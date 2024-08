Politiebonden gaan actievoeren tijdens Eredivisie-wedstrijden

De politiebonden gaan hun acties voor een goed vroegpensioen verharden. Ze gaan tijdens voetbalwedstrijden in de Eredivisie bijeenkomsten organiseren, waardoor de politie niet aanwezig is bij de wedstrijden.

Voor het komend weekend is gekozen voor FC Twente tegen Sparta in Enschede op zaterdag en NAC tegen Ajax in Breda op zondag. De bijeenkomsten van de politiebonden zijn buiten het voetbalstadion en beginnen een uur voor aanvang van de wedstrijden. Ze duren tot een uur na afloop van de voetbalduels.

Eerdere acties

De politieacties voor een structureel vroegpensioen begonnen afgelopen voorjaar. Actievoerende agenten schrijven sinds 7 mei bij lichte overtredingen veel minder bekeuringen uit, omdat de bonden een structureel vroegpensioen eisen.

Tijdens actiedagen in juni gingen politiebureaus met een publieksfunctie 24 uur dicht, waardoor mensen geen aangifte konden doen. Ook verlenen agenten geen bijstand meer bij deurwaarders en zetten ze wekelijks bij gemeentehuizen hun zwaailichten en sirenes aan tijdens de zogenoemde 'alarmactie'.

Permanente regeling

Medewerkers van de politie kunnen sinds 2021 drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken, maar die regeling is tijdelijk. De bonden willen dat er een permanente regeling komt.

"Dat politiewerk zwaar werk is, komt helaas te vaak naar voren bij voetbalwedstrijden", lichten de vier bonden toe in een persbericht. "Het kabinet dient nadrukkelijk en zichtbaar stappen te zetten om het vroegpensioen voor politiemedewerkers mogelijk te maken. De betrokken burgemeesters en KNVB-bestuurders kunnen hun bijdrage hieraan leveren door de oproep aan de minister nadrukkelijk te ondersteunen en uit te dragen."

ANP