Oranje-fans keren teleurgesteld huiswaarts: 'Al sinds middernacht onderweg'

De ruim 100.000 Oranje-fans die naar Dortmund waren afgereisd voor de halve finale tegen Engeland keren deze ochtend terug naar huis. Na een lange, vermoeiende treinreis druppelen supporters binnen op stations door heel het land.

De eerste trouwe Oranje-supporters zetten donderdagmorgen met verslagen gezichten voet op Utrecht Centraal. Het verlies van de vorige avond heeft er flink ingehakt. "Zo'n laat doelpunt is lastig te verwerken, en aan die penalty denk ik liever niet terug", laat een in volledig oranje geklede reiziger weten.

12:31 Terugkijken: duizenden oranjefans vieren feest in Dortmund

Hele nacht onderweg

Veel reizigers zijn de hele nacht onderweg geweest, hebben niet of op het station geslapen. Een oranjefanaat uit Rotterdam laat weten al sinds even na middernacht onderweg naar huis te zijn. "En ik moet nog even", voegt hij toe. Hij heeft de wedstrijd in het stadion gekeken, een ervaring die hij niet snel meer gaat vergeten: "De sfeer was fantastisch. Er was alleen maar oranje." Voor de jonge Rotterdammer kwam het Engelse doelpunt als een donderslag bij heldere hemel. "Ik was er zeker van dat we ze in de verlenging zouden gaan pakken."

Onlangs het verlies en de tegenzittende treinreis blijven de meeste supporters nuchter. "Vijf minuten na de wedstrijd was ik er al overheen. De Engelsen durfden te voetballen, de Nederlanders waren bange wezels."

Penalty

Toen verdediger Dumfries in de veertiende minuut van de wedstrijd een schot van de Engelse Harry Kane probeerde tegen te houden, kwam dit Oranje duur te staan. De bal kwam na een VAR-check op de stip te liggen, waarna Engeland de gelijkmaker scoorde. "Je kan 'm geven of je kan 'm niet geven. Ik had met mijn oranje bril op de penalty natuurlijk niet gegeven", grapt een treinreiziger.