Duitse politie arresteert 23 Nederlanders en 3 Engelsen in Dortmund

De Duitse politie heeft in Dortmund 26 supporters aangehouden rond de halve finale tussen Nederland en Engeland tijdens het EK voetbal. De arrestaties waren het gevolg van botsingen tussen Nederlanders en Engelsen. Onder de arrestanten zitten 23 Nederlanders en 3 Engelsen.

Onder de aangehouden buitenlanders waren vijf verdachten uit Utrecht. Volgens de politie was dat omdat "risicovolle" voetbalfans uit Utrecht en uit Rotterdam op meerdere plaatsen in de stad tijdens de wedstrijd met elkaar slaags raakten.

De politie arresteerde mensen op verdenking van vernieling, mishandeling, huisvredebreuk, diefstal, verzet tegen agenten of om vuurwerk, drugs of oplichterij. Zo werden drie mensen aangehouden die elektronische toegangsbewijzen voor de wedstrijd aanboden, maar na betaling niet bleken te leveren.

Vreedzaam en uitgelaten

Bij de ongeregeldheden in Dortmund woensdagavond raakten 17 mensen lichtgewond, onder wie 7 agenten.

De politie spreekt van "een van de grootste voetbaloperaties aller tijden" in Dortmund. Fans keken de wedstrijd in het stadion, de fanzones en in de horeca. De stemming was volgens de politie de hele dag "vreedzaam en uitgelaten". Wel was de politie genoodzaakt om op drie plekken in te grijpen, toen er opstootjes ontstonden tussen Nederlandse en Engelse supporters.

Volgens de lokale politiechef Achim Stankowitz moeten de incidenten ook in perspectief worden geplaatst, omdat het goed ging met het merendeel van de fans. Hij is "zeer tevreden" over het verloop. De fanwalk vormde volgens hem de grootste uitdaging. Zo'n 100.000 Oranjefans liepen naar het stadion. De tocht verliep volgens de politie vreedzaam, al werd er soms vuurwerk afgestoken.

