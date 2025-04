Teambaas van Verstappen wil snel oplossing voor haperende wagen

Teambaas Christian Horner van Red Bull erkende na de voor Max Verstappen teleurstellend verlopen race in Bahrein dat het team snel enkele problemen moet oplossen. "Deze race heeft enkele tekortkomingen aan het licht gebracht die we duidelijk snel moeten oplossen. We weten waar de problemen zitten, maar de oplossingen toepassen duurt wat langer", liet hij via het team weten.

Verstappen eindigde als zesde en dat vond Horner gezien hoe het weekend en de race verliepen "het beste waarop we konden hopen". "Niets viel onze kant op vanaf de start van de race. We hebben twee problemen dit weekend, iets met de remmen en met de balans. Als je die problemen hebt, slijten de banden ook sneller. Daarbovenop hadden we een verschrikkelijke dag met een probleem met het verkeerslicht in de pitstraat."

Horner vond de zesde plaats van Verstappen, waarmee hij de achterstand op nummer drie Lando Norris wist te beperken, dan ook het hoogst haalbare. Teamgenoot Yuki Tsunoda haalde met de negende plaats zijn eerste twee punten voor Red Bull en hij kreeg de complimenten van Horner.