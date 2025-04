Minderjarige prostitutie en straatraces: Rotterdamse wijk slaat alarm om criminaliteit

Voor bewoners van Rotterdamse wijk De Esch is de maat vol. Wat begon als overlast door straatraces is inmiddels uitgegroeid tot een mix van drugsdeals, intimidatie en zelfs minderjarige prostitutie. Bewoners voelen zich niet meer veilig in hun eigen buurt: "Voor ouderen in de wijk is het inmiddels zo onveilig geworden dat ze na het donker niet meer naar buiten durven", zegt omwonende Rudi van Arend tegen Hart van Nederland.

Ook volgens Simon Ceulemans van Leefbaar Rotterdam is de situatie inmiddels volledig uit de hand gelopen: "De overlast is zo ernstig dat bewoners letterlijk uit hun slaap worden gehouden. Ondanks eerdere ingrepen is het alleen maar toegenomen en zitten we nu op een kookpunt." Hoewel er eerder al maatregelen getroffen zijn, zouden die nauwelijks effect hebben gehad. Tijdens een recent debat sprak de burgemeester zijn steun uit voor nieuwe voorstellen, waaronder preventief fouilleren.

Eieren tegen ruit

Ondertussen blijven de problemen zich opstapelen. Rudi beschrijft hoe de wijk is veranderd in een plek waar groepen jongeren, vaak van buiten de stad, zich verzamelen: “We hebben hier nu te maken met groepjes die niet alleen met keihard knallende uitlaten de wijk wakker houden, maar ook met drugs dealen, prostitutie en ander crimineel gedrag. ” Pogingen van bewoners om zelf in te grijpen leiden vaak tot intimidatie. “Zelf heb ik een keer geprobeerd er iets van te zeggen, dat resulteerde in zes eieren tegen mijn ruit", vertelt Rudi.

De rust moet terug

Leefbaar Rotterdam wil dat bestaande maatregelen, zoals het samenscholingsverbod, ook daadwerkelijk worden gehandhaafd. Daarnaast pleit de partij voor 'patsercontroles', waarbij bestuurders van luxe auto’s en opvallende gedrag, gecontroleerd worden. "Het doel is dat de bewoners van De Esch hun wijk terugkrijgen. Mensen moeten zich weer veilig voelen in hun eigen straat. Daar moeten we alles aan doen. De rust moet terug", aldus Ceulemans.

'Kwartje is gevallen'

Rudi heeft de hoop op een goede afloop in ieder geval nog niet opgegeven: "Er zijn maatregelen nodig die op hoger bestuurlijk niveau genomen moeten worden. Gelukkig lijkt het kwartje inmiddels gevallen te zijn bij de gemeente. Hopelijk komt er nu eindelijk actie. Want zo kunnen we niet doorgaan."