Speedboot met 1,5 miljoen euro aan hasj valt stil op Noordzee, politie vist schipper op

In de haven van Scheveningen heeft de politie zaterdagavond een grote actie uitgevoerd waarbij 13 tassen met hasj zijn aangetroffen. Een 49-jarige man uit Amsterdam is aangehouden, meldt de politie.

De politie-eenheid Landelijke Expertise en Operaties kreeg zaterdagavond via de kustwacht een melding van een zogenoemde rhib-boot die in de problemen was geraakt, zo'n 70 kilometer uit de kust. De snelle rubberboot van ongeveer 8 meter lang had motorpech en kon niet meer varen.

Een reddingsboot van de KNRM werd ingezet om de rhib-boot op te halen en naar de haven van Scheveningen te brengen. Daar werd de boot, net als de schipper, gecontroleerd.

Rond 22.00 uur brachten agenten meerdere karren vol met witte pakketten naar de kade aan de Hellingwerf. Het blijkt dat de tassen volzaten met verdovende middelen: 145 kilo hasj. Volgens de politie komt dat neer op een geschatte straatwaarde van zo’n 1,5 miljoen euro.