Steeds vaker drugslabs opgerold, zo herken je er een in je eigen wijk

Afgelopen weekend schrok Meppel op door een hevige explosie in een woning, vermoedelijk veroorzaakt door een drugslab. Maar hoe weet je of er mogelijk een drugslab in jouw wijk is, en wat kan de overheid doen om het aantal drugslabs te verminderen?

De explosie in Meppel past binnen een groter landelijk probleem. In 2023 rolde de politie een recordaantal van 151 drugslabs op, een stijging van 44 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Drugscriminelen nemen steeds meer risico's, deze praktijken beperken zich dus al lang niet meer tot afgelegen industrieterreinen. De politie waarschuwt voor het gevaar van drugslabs in woonwijken, omdat dit levensbedreigende situaties kan veroorzaken voor omwonenden. Explosies zoals in Meppel en eerder dit jaar in de Rotterdamse wijk Schammenkamp laten zien hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn.

Afgelopen weekend ontplofte een woning in Meppel, vermoedelijk veroorzaakt door een drugslab. Bekijk de ravage in de video bovenaan dit artikel.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de gevolgen van drugsproductie enorm: "Drugscriminelen zijn nietsontziend en maken zich niet druk om de gevaarlijke situaties die ontstaan rondom drugslabs en opslagplaatsen", laat een woordvoerder weten.

Zo herken je drugslabs

Het is niet te doen voor de politie om overal aanwezig te zijn om te controleren of ergens een drugslab is. Daarom spelen burgers volgens het ministerie een belangrijke rol in het melden van zulke locaties. Meldingen hiervan kunnen dan gedaan worden via platforms zoals Meld Misdaad Anoniem.

Volgens het ministerie zijn illegale laboratoria onder meer te herkennen aan verdachte situaties bij verloederde panden of als ergens onverklaarbare luxe is die aanwijzingen kunnen zijn voor criminele activiteiten. Andere signalen zijn volgens de politie geblindeerde ramen of deuren, en de doordringende chemische geur, vergelijkbaar met oplosmiddelen zoals aceton of ammoniak. Criminelen proberen deze geur te verhullen door ramen en deuren dicht te kitten met materialen zoals purschuim. Daarnaast worden vaak speciale afzuiginstallaties met koolstoffilters gebruikt om de lucht direct af te voeren via het dak.

Sluiten van woningen

Een maatregel die vaak wordt ingezet om drugslabs aan te pakken, is het sluiten van woningen door burgemeesters, zoals beschreven in artikel 174a van de Gemeentewet. Dit gebeurt echter niet zomaar. Vanwege het recht op privacy en huisrecht van de bewoner moet het besluit goed gemotiveerd worden genomen. De situatie wordt grondig onderzocht, vaak op basis van signalen van politie of omwonenden. Sluiting wordt pas overwogen als het echt nodig is om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen.

De sluiting van een woning dient ook als een duidelijk signaal naar de buurt, om verdere criminele activiteiten te stoppen. In gevallen zoals de explosie in Meppel is het duidelijk dat de burgemeester snel kan ingrijpen wanneer de situatie acuut en levensbedreigend is.