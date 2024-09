Politie houdt vijf verdachten aan bij drugslab in woonwijk

Midden in een woonwijk in het Limburgse Meerssen is in de nacht van zondag op maandag een drugslab opgerold. De politie heeft vijf verdachten aangehouden.

De politie trof op de Bunderstraat een actief drugslab aan. Diverse hulpdiensten waaronder een arrestatieteam, de brandweer en een ambulance rukten uit.

Wat voor drugs er precies werden gemaakt is nog onduidelijk. Het Landelijk Forensisch Onderzoeksteam (LFO) voert verder onderzoek uit in het pand, dat achter een woning ligt.