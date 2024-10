Buren ontplofte woning Meppel kunnen voorlopig niet terug naar huis

De bewoners van de twee huizen naast de ontplofte woning in Meppel kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Ze hebben vervangende woonruimte gekregen en hebben de komende tijd onderdak, zei directeur Marcel van Halteren van woningcorporatie Woonconcept na afloop van een bewonersbijeenkomst maandagavond.

Dit weekend pakte de politie in Heerenveen de bewoner van de woning in Meppel op, waarvan de achtergevel in de nacht van vrijdag op zaterdag door een explosie werd weggeblazen.

Bekijk in de video bovenaan dit artikel reacties van buurtbewoners voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst.

Wanneer het getroffen huis en de twee naastgelegen woningen weer gebruikt kunnen worden, is volgens Van Halteren nog niet te zeggen. De woningcorporatie wil de huurder uit de ontplofte woning zetten, en burgemeester Cees Bijl is van plan om het huis voor drie maanden te sluiten. "Om de loop uit het pand te krijgen en om ongewenste activiteiten te voorkomen."

Cameratoezicht

Ook wil Bijl maatregelen nemen om de leefbaarheid van de buurt "te bevorderen". Hij denkt onder meer aan cameratoezicht.

De ontploffing is mogelijk veroorzaakt door een chemische reactie die is ontstaan bij het maken van softdrugs. "Er worden soms chemische middelen bij gebruikt om dat te maken", zegt politiechef Sander Groenewoud. Hij wil benadrukken dat het dus niet om harddrugs of een zogenoemde 'pillenfabriek' gaat. In het huis vond de politie ook verdovende middelen. "We vinden dat het meer is dan een reguliere gebruikershoeveelheid", aldus Groenewoud.

Hart van Nederland/ANP