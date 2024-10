Politie kan onderzoek doen in ontplofte woning Meppel, situatie veilig genoeg

De politie kan inmiddels onderzoek doen in de woning in Meppel, waarvan in de nacht van vrijdag op zaterdag de achtergevel door een explosie werd weggeblazen. Eerder konden agenten nog geen onderzoek doen, omdat het huis nog instabiel was.

Een politiewoordvoerder zegt zondagochtend dat de woning aan de Willem de Poorterstraat inmiddels dusdanig veilig is dat er onderzoek kan plaatsvinden. "Dat gebeurt ook op dit moment." Door de explosie raakte ook de voorgevel ontzet. Op welke wijze ervoor is gezorgd dat de situatie veilig genoeg is, weet de politiewoordvoerder niet.

'Te vroeg voor conclusies'

Het onderzoek richt zich onder meer op de toedracht van de explosie, zegt de woordvoerder. "En er zal worden gekeken naar goederen die in een eerder stadium zijn gezien." De politie meldde eerder dat in het pand spullen zijn aangetroffen die gebruikt kunnen worden in een drugslab.

Volgens de zegsman is het nog te vroeg om te concluderen dat een drugslab is geëxplodeerd. "Nader onderzoek moet uitwijzen of er ook daadwerkelijk sprake was van een drugslab of drugslocatie. Het is nu te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen."

Aanhouding

In de omgeving van Heerenveen is zaterdag de bewoner van de Meppelse woning opgepakt. De 41-jarige man had verwondingen waarvoor hij zou worden behandeld, liet de politie eerder weten. Hoe het nu met de man gaat, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. "We gaan niet in op het letsel."

Buurtbewoners hadden volgens de politie kort na de explosie een man zien weglopen die mogelijk gewond was aan zijn armen of bovenlichaam. "We houden er rekening mee dat hij de persoon is die ook is gezien." Maar het onderzoek is nog gaande, zegt de woordvoerder.

Waarvoor de man precies is opgepakt, zegt de woordvoerder niet. "Maar hij is aangehouden in het onderzoek en zal worden gehoord over de explosie." Of de man al is verhoord, weet de politiewoordvoerder niet.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP