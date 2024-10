Politie zoekt 'gewonde bewoner' ontplofte woning in Meppel

De politie is op zoek naar de bewoner van een rijtjeshuis aan de Willem de Poorterstraat in Meppel, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsvond. Door de ontploffing werd de complete achtergevel weggevaagd en ontstond er brand. Ook de voorgevel raakte zwaar beschadigd.

Via Burgernet is een oproep verspreid om uit te kijken naar een 41-jarige licht getinte man met gemillimeterd haar en vermoedelijke verwondingen aan zijn handen of armen.

Het is nog niet bevestigd of deze persoon daadwerkelijk de bewoner van het getroffen huis is. Wel hebben buurtbewoners kort na de explosie een man gezien die mogelijk gewond was en het pand verliet. De politie sluit niet uit dat het om twee verschillende personen kan gaan.

Mogelijk drugslab

In de woning zijn voorwerpen aangetroffen die "kunnen worden gebruikt in een drugslab," aldus de politie. Of het huis daadwerkelijk als drugspand diende, wordt nog onderzocht.

Regionale media melden dat er al langere tijd sprake was van overlast door drugshandel in de buurt. De politie onderzoekt of er eerder meldingen zijn gedaan, en als dat het geval is, wordt dit meegenomen in het lopende onderzoek.

Het is nog onduidelijk of de explosie van binnenuit of van buitenaf kwam. Sporenonderzoek moet hierover uitsluitsel geven, aldus de politiewoordvoerder.

ANP