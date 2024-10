Explosie blaast gevel uit woning Meppel

In een woning aan de Willem de Poorterstraat in het Drentse Meppel is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur een explosie geweest, meldt de politie. Door de sterke explosie is de hele achtergevel van de woning weggeblazen, is te zien op beelden van RTV Drenthe.

Omstreeks 02.00 uur werd de brandweer van Meppel gealarmeerd voor een brand die ontstond na de explosie. Die is inmiddels geblust. Ook zijn een aantal omliggende woningen ontruimd. Bewoners kunnen zelf onderdak zoeken of krijgen onderdak via de gemeente, aldus de politie.

Mogelijk gewonde man

De woning was door de explosie instabiel en daardoor niet veilig om te betreden, maar is inmiddels doorzocht, laat de Veiligheidsregio Drenthe weten. "Er zijn geen slachtoffers aangetroffen."

Kort na de explosie is er door omstanders een man gezien die weg liep en mogelijk gewond was, zegt de politie, die naar hem op zoek is. De politie doet nog onderzoek naar de mogelijke oorzaak.

Overlast van drugshandel

Het Dagblad van het Noorden meldt dat buurtbewoners al jaren klagen over overlast van drugshandel. Een politiewoordvoerder kan daar nog niks over zeggen.

ANP