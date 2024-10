Opnieuw explosie in zelfde straat Maassluis, korte tijd brand

Voor de tweede keer in twee dagen tijd is er een explosief afgegaan aan de Willem Weltevredenlaan in Maassluis. Na de explosie ontstond er korte tijd brand. De politie stelt dat er geen gewonden zijn gevallen. Er zijn ook geen aanhoudingen verricht. Tips en getuigen zijn welkom.

Het explosief ging rond 20.15 uur af in de Zuid-Hollandse plaats. De woning is daarmee nu meermaals doelwit van aanslagen. Donderdagochtend ging er voor het eerst een explosief af. In de woning zou de familie van een 19-jarige verdachte wonen, die betrokken zou zijn bij een dodelijke geweldpleging die afgelopen zaterdag plaatsvond, aldus een correspondent ter plaatse.

Veel belangstelling

Er is flinke schade ontstaan aan de voordeur van de woning. Ook de schutting is geraakt. Zowel de politie als de brandweer zijn aanwezig bij de woning voor hulpverlening en voor het veilig stellen van sporen. De politie heeft de omgeving van de woning afgezet en is druk bezig met onderzoek.

Ook burgemeester Jack de Vries is poolshoogte komen nemen. In de straat zijn veel mensen op de been die komen kijken naar de situatie. Ze worden door de politie op afstand gehouden.

Dode

De 19-jarige jongen die mogelijk in het pand zou wonen, is zaterdagavond aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 20-jarige plaatsgenoot. Zijn lichaam werd zaterdagochtend gevonden in een steeg nabij de Tinbergendreef en de Asserdreef. De verdachte meldde zichzelf bij het politiebureau. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de dood van de man.

Het slachtoffer had meerdere verwondingen. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is onduidelijk wat er is gebeurd, hoe laat het gebeurde en of de plek waar de man is gevonden ook de plaats is waar zich iets heeft afgespeeld.