Dode Maassluis was man van 20, politie pakt 19-jarige verdachte op

De politie heeft zaterdagavond een 19-jarige man uit het Zuid-Hollandse Maassluis aangehouden voor de dood van een 20-jarige plaatsgenoot. Zijn lichaam werd zaterdagochtend gevonden in een steeg nabij de Tinbergendreef en de Asserdreef.

De verdachte meldde zichzelf bij het politiebureau. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de dood van de man.

Het slachtoffer had meerdere verwondingen. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is onduidelijk wat er is gebeurd, hoe laat het gebeurde en of de plek waar de man is gevonden ook de plaats is waar zich iets heeft afgespeeld.

ANP