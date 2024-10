Dode met steekwonden gevonden op straat in Maassluis

Op de Asserdreef in het Zuid-Hollandse Maassluis is zaterdagochtend op straat een overleden persoon gevonden. Het lichaam heeft steekwonden, meldt de politie.

Onduidelijk is nog om wie het gaat. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat het in ieder geval gaat om een man. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar de dader.

Hart van Nederland/ANP