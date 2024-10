Drie gewonden na explosie in Eindhoven, woning onbewoonbaar

In een woning in Eindhoven is donderdagavond een explosie geweest. Door de knal, die volgens de politie werd veroorzaakt door een explosief, is het huis onbewoonbaar geraakt. Drie mensen raakten door de explosie gewond. Ook werden twee mensen aangehouden.

De politie kreeg rond 20.45 uur een melding van de explosie, die plaatsvond in het huis aan het Hefveld in het oosten van de stad. Eerst ging de politie uit van een gaslek, maar later werd duidelijk dat een explosief was afgegaan. Dit bevond zich in de woning en ging om onduidelijke redenen af.

Onderzoek naar meer explosieven

Van de drie gewonden zou een persoon naar het ziekenhuis zijn overgebracht voor observatie. Voor de andere twee zou dat niet nodig zijn geweest.

Als de medische behandeling is afgerond, zullen de twee aangehouden personen verhoord worden door de politie. Die onderzoekt donderdagavond ook of er zich in het pand mogelijk nog meer explosieven bevinden. De twee verdachten zijn een persoon die verwondingen opliep en nog een vierde persoon die wel bij de woning was, maar niet gewond raakte.

De explosie was zo hevig dat de buren hun woning ook hebben moeten verlaten.

ANP