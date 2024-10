Explosie in woning Eindhoven kwam mogelijk door raketwerper

De explosie die donderdagavond in een woning in Eindhoven plaatsvond, is mogelijk veroorzaakt door een klein model raketwerper. De politie trof in de woning aan het Hefveld in het oosten van de stad geen andere wapens of explosieven aan. Onderzocht wordt nog waarom het wapen in de woning was en wat daarmee het plan was.

Er waren drie mensen in de woning toen de explosie plaatsvond, de 57-jarige man en 53-jarige vrouw die er wonen en een 62-jarige stadsgenoot. Zij raakten gewond door de ontploffing. De twee mannen zijn aangehouden.

Door de explosie liepen de woning aan het Hefveld en die van de buren behoorlijke schade op. Ook in het huis van de buren heeft de politie onderzoek gedaan. De knal was zo heftig dat ook de buren hun woning hebben moeten verlaten.

ANP