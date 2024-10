Bewoner (41) ontplofte woning Meppel aangehouden, man heeft verwondingen

De politie kan nog geen onderzoek doen in het rijtjeshuis in Meppel waarvan de achtergevel door een explosie is weggeblazen. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens een woordvoerder is het nu te gevaarlijk om de woning aan de Willem de Poorterstraat binnen te gaan, omdat het pand nog instabiel is. De politie verwacht niet dat agenten zaterdag nog het gebouw in kunnen.

De bewoner (41) van de ontplofte woning is na bijna een dag zoeken aangehouden in de buurt van Heerenveen en heeft verwondingen.

Omdat de politie zeker wil weten dat er niemand naar binnen gaat, staan er agenten in de buurt om de boel te bewaken. "Die staan er zo lang het nodig is", zegt de woordvoerder.

Omwonenden worden maandagavond bijgepraat op een bewonersavond, zegt verhuurder Woonconcept tegen RTV Drenthe. Daar kunnen ze hun vragen stellen en zorgen delen. De vier huishoudens van de naastliggende woningen die zijn ontruimd, kunnen volgens de omroep de komende nachten nog niet naar huis.

ANP