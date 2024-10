Explosie in woning Meppel mogelijk door chemische reactie bij softdrugsproductie

De politie vermoedt dat de explosie in de woning in Meppel van afgelopen weekend mogelijk veroorzaakt is door een chemische reactie die is ontstaan bij het vervaardigen van softdrugs. Om welke softdrugs het gaat, heeft de politie niet bekendgemaakt. In de woning zijn verdovende middelen gevonden. Ook heeft de politie een alarmpistool, een taser en een busje pepperspray in beslag genomen.

Door de explosie werd in de nacht van vrijdag op zaterdag de achtergevel van de woning aan de Willem de Poorterstraat weggeblazen en raakte de voorgevel ontzet. Volgens de politiewoordvoerster was in de woning in ieder geval geen drugslab aanwezig voor de productie van synthetische harddrugs.

Gewonde bewoner opgepakt

Zaterdag is in de omgeving van Heerenveen de 41-jarige bewoner van de woning opgepakt. Hij was gewond. De man is aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet en de wet Wapens en Munitie en zit nog vast.

ANP