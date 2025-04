Kilo's harddrugs gevonden tussen lading bananen bij meerdere supermarkten

In meerdere Albert Heijn-filialen in Noord-Brabant zijn pakketten met vermoedelijke harddrugs aangetroffen tussen ladingen bananen. Na eerdere meldingen uit Best en Bavel is nu ook in een vestiging in Eindhoven wit poeder gevonden in verpakkingen die tussen het fruit lagen. De politie onderzoekt de zaak.

Anderhalve maand geleden probeerde een man met 220 gram cocaïne onder zijn haarstuk van Colombia naar Amsterdam vliegen, maar liep daarbij tegen de lamp (zie video).

De eerste vondst werd woensdagavond rond 18.00 uur gedaan in de Albert Heijn aan de Boterhoek in Best. Medewerkers ontdekten de drugs toen ze bezig waren met het bijvullen van het fruit. "Tijdens het bijvullen van het fruit, kwamen de medewerkers tussen de bananen verschillende pakketten drugs tegen", bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. De pakketten zijn direct in beslag genomen.

Wit poeder

Ook bij vestigingen in Bavel en aan de Ardechelaan in Eindhoven zijn soortgelijke vondsten gedaan. In alle gevallen gaat het om pakketten met wit poeder. Om welke harddrugs het precies gaat, is nog niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt de herkomst van de drugs en hoe deze tussen het fruit terecht konden komen.

De vondsten roepen vragen op over de distributieketen van het fruit en of er mogelijk op grotere schaal smokkel heeft plaatsgevonden via bananenladingen.