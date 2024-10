Criminelen verstoppen drugs in hulpgoederen: truckers in doodsangst

Criminelen hebben geprobeerd een grote partij harddrugs te vervoeren in vrachtwagens die op weg waren naar Turkije om hulpgoederen te leveren voor de slachtoffers van de aardbeving. Het zou gaan om een partij drugs met een straatwaarde van 8,5 miljoen euro. De partij werd onderschept door de douane. De vrachtwagenchauffeurs, die de hulpgoederen moesten leveren, vrezen nu voor hun leven en dat van hun familie.

Heb jij misschien ook gedoneerd aan de hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië? In 2023 werd de regio getroffen door een enorme ramp waarbij bijna zestigduizend mensen omkwamen. In Nederland doneerden mensen gul, en er werd ruim honderd miljoen euro opgehaald. Naast het geld werden er ook veel hulpgoederen ingezameld, zoals slaapzakken, kleding en knuffels. Het is des te schokkender dat criminelen geprobeerd hebben misbruik te maken van dit hulpkonvooi om harddrugs te smokkelen. Mensen die juist probeerden te helpen, worden nu geconfronteerd met een levensgevaarlijke situatie.

Uitbuitten van chauffeurs

De transportchauffeurs, die deze goederen naar Turkije moesten brengen, werden naar verluidt ook uitgebuit door criminelen, daar schrijft het AD zondag over. De chauffeurs, die via Facebook of vrienden naar Nederland waren gelokt, kwamen onbedoeld terecht in een illegaal circuit.

Volgens justitie werkten de mannen zonder een arbeidsovereenkomst en onder erbarmelijke omstandigheden. Zo maakten ze werkdagen van soms wel achttien uur per dag, kregen een fractie van hun beloofde loon en moesten bovendien betalen voor slechte huisvesting. Ook werden er bedragen van hun salaris ingehouden voor vermeende schade aan de voertuigen, zonder dat zij hier ooit bewijs van zagen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Onderscheppen van drugs

Op 8 februari 2023 stonden vier vrachtwagens klaar om hulpgoederen naar Turkije te vervoeren. In plaats van naar het aardbevingsgebied te rijden, werden de vrachtwagens door de politie en Koninklijke Marechaussee echter naar een douaneterrein in Rotterdam gebracht. Daar werd ontdekt dat een van de vrachtwagens vol lag met xtc-pillen, met een straatwaarde van maar liefst 8,5 miljoen euro.

De vrachtwagens werden bestuurd voor een Haags transportbedrijf dat nog maar elf maanden bestond. Enkele maanden na de vangst van de xtc-pillen werd het bedrijf alweer opgeheven. In juli 2024 werd de eigenaar van het bedrijf gearresteerd op verdenking van arbeidsuitbuiting. Ook zijn vrouw en een compagnon werden opgepakt. De rechtszaak tegen de eigenaar van het bedrijf is nog gaande.

Grote gevolgen voor chauffeurs

Voor de chauffeurs heeft de xtc-vondst grote gevolgen. Ze worden gezien als verraders binnen het criminele circuit en durven nauwelijks nog de straat op. Ook hun familie in Turkije is niet veilig. De vader van een van de chauffeurs kwam zelfs onder verdachte omstandigheden om het leven, kort nadat de vondst van de drugs werd gemeld.

De eigenaar van het transportbedrijf ontkent betrokkenheid bij de drugssmokkel. “Er zijn geen drugs getransporteerd en hij wordt daar ook niet voor vervolgd”, aldus zijn advocaat. De zaak gaat nu vooral om de arbeidsuitbuiting van de chauffeurs, die onder slechte omstandigheden werkten en onvoldoende werden betaald.