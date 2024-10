Cocaïne ter waarde van 45 miljoen ontdekt tussen bananen in Vlissingen

Tijdens een controle in de haven van Vlissingen is woensdagavond 600 kilo cocaïne ontdekt, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De vondst werd gedaan met behulp van speurhonden. De drugs waren verstopt in een pallet bananen die afkomstig was uit Ecuador en via Denemarken naar Nederland was gereisd.

Het is niet de eerste keer dat cocaïne tussen bananen wordt gesmokkeld. Vorige week werd ook al 334 kilo van het verdovende middel aangetroffen tussen de bananen, schrijft Omroep Zeeland. De straatwaarde van de nu gevonden partij cocaïne wordt geschat op 45 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels door het Team Bijzondere Bijstand opgehaald en vernietigd.

Smokkel via bananen

Bananen worden vaak gebruikt om cocaïne te smokkelen, vooral vanuit Zuid-Amerikaanse landen zoals Ecuador en Colombia, die ook belangrijke bananenexporteurs zijn. Een bijkomend voordeel voor smokkelaars is dat bananen een beperkte houdbaarheid hebben. Hierdoor moeten de pallets snel worden verwerkt, waardoor douaniers niet altijd de tijd hebben om elke vracht grondig te controleren. Containers worden hierdoor steekproefsgewijs gecontroleerd.

Toch schuilt er een verraderlijk addertje onder het gras voor de smokkelaars die de banaan als dekmantel kiezen. Als er een controle plaatsvindt, kunnen rijpe bananen juist verdacht zijn, benadrukt Chris Mels, regiodirecteur van de douane tegen de PZC. "Bananen horen hier groen aan te komen. De bananen gaan namelijk eerst naar de rijperij en pas daarna naar de supermarkt. Als er tijdens de overtocht veel cocaïne tussen de bananen zit, heeft dat invloed op de luchtstroom tussen het fruit. Het gaat daardoor al rijpen", legt Mels uit.

Een gele banaan kan de douaniers alarmeren, wat de smokkelaars een stap voor is.