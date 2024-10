100 kilo cocaïne tussen de vismeel, verdachte (40) aangehouden

Een 40-jarige man uit het Zuid-Hollandse Valkenburg is opgepakt wegens drugshandel. Hij zou betrokken zijn geweest bij de invoer van meer dan 100 kilo cocaïne, die vorige week is onderschept in de Betuwe.

De container met smokkelwaar was afkomstig uit Zuid-Amerika en volgde een route via België naar Nederland. Na aankomst in de haven van Antwerpen werd de lading vervoerd naar de loods in het Gelderse Kapel Avezaath. De container kwam in het vizier van de opsporingsinstanties omdat de documentatie niet klopte.

Tussen de vismeel

Smokkelaars proberen er vaak alles aan te doen om drugs zo goed mogelijk te verstoppen. De coke die in de container werd aangetroffen, zat verwerkt in zakken met vismeel.

Meel wordt wel vaker gebruikt om drugs tussen te verstoppen. Zo werd in mei 1600 kilo pure cocaïne ontdekt die op het punt stond om van Paraguay naar Nederland te worden gevolgen, meldt De Telegraaf.

Aanhouding

De aangehouden verdachte zit momenteel in voorlopige hechtenis. De container is in beslag genomen en de cocaïne is inmiddels vernietigd.