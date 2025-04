Motorrijder verliest telefoon op A12, en gaat vervolgens zelf op drukke snelweg zoeken

Een opmerkelijk incident op de A12 bij Bleiswijk zorgde zaterdag voor vertraging. Een motorrijder verloor daar zijn telefoon tijdens het rijden en besloot het toestel zelf op de snelweg te gaan zoeken. Vanwege de zoektocht werd de linkerrijstrook korte tijd afgesloten.

Rijkswaterstaat bevestigt de levensgevaarlijke actie op X. "Nooit een goed idee om dan zelf maar op zoek te gaan met alle risico's van dien", waarschuwt de verkeersdienst.

De motorrijder is uiteindelijk weer verder gereden. Of de telefoon uiteindelijk is teruggevonden, is niet bekend. "Hij was niet bereikbaar voor commentaar", schrijft Rijkswaterstaat met een knipoog.