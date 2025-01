'Volledig herstel toeslagenouders dreigt 15 tot 20 jaar te duren'

De compensatie van gedupeerden in het toeslagenschandaal loopt dusdanig vast, dat volledig herstel van alle ouders vijftien tot twintig jaar dreigt te duren. De hersteloperatie is ondermaats en een "onoverzichtelijke en onuitvoerbare kluwen", oordeelt de commissie onder leiding van oud-Kamerlid Chris van Dam in een spoedadvies.

Sinds de toeslagenaffaire zijn veel Nederlanders voorzichtig geworden met het aanvragen van toeslagen of andere regelingen. Gemeentes willen het vertrouwen graag terugwinnen, en dat doen ze allemaal op hun eigen manier, zo is te zien in bovenstaande video.

Van Dam adviseert om het herstelproces terug te brengen naar twee routes, "met als belangrijkste route die van SGH", de stichting waar prinses Laurentien voorheen aan het roer stond. De Stichting (Gelijk)waardig Herstel zal flink moeten opschalen en verantwoordelijk worden voor "emotioneel herstel en hulp bij het aannemelijk maken van de schade".

Hersteloperatie

Ouders die hier niet voor kiezen, mogen via de tweede route de schade zelf aannemelijk maken, schrijft hij in zijn rapport. Voormalig staatssecretaris Nora Achahbar had Van Dam om spoedadvies gevraagd om de volledig vastgelopen hersteloperatie vlot te trekken. Haar opvolger Sandra Palmen neemt het rapport donderdag in ontvangst.

De commissie oordeelt hard over de hersteloperatie. De overheid doet te veel beloftes, en de juridische kwaliteit van het proces is onvoldoende. "Deze hersteloperatie voldoet niet aan wat je in een rechtsstaat wel mag verwachten." Volgens Van Dam moet de overheid eigenlijk niet meer beloven het leven van gedupeerden te herstellen, "omdat de overheid daartoe helemaal niet in staat is".

Staatssecretaris Achahbar stapte uit het kabinet uit onvrede over uitspraken die kabinetsleden hadden gedaan over mensen met een migratieachtergrond. Maar juist die optie om weg te lopen hadden de toeslagenouders niet, zegt gedupeerde ouder Riemke Jansen:

0:57 Toeslagenouder geschokt om vertrek Achahbar: 'Geen eind aan deze ellende'

In zijn verbetervoorstellen laat Van Dam de eerste stap in het herstelproces intact. Veruit de meeste mensen die zich meldden, hebben inmiddels een 'integrale beoordeling' doorlopen en weten of ze gedupeerd zijn. Wel moeten ouders sneller hun dossiers krijgen, en moet de uitvoeringsorganisatie soepeler omgaan met bezwaren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP