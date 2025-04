Timmermans staat open voor lijsttrekkersverkiezing: 'Ik zal me neerleggen bij keuze van de leden'

Frans Timmermans sluit een interne strijd om het lijsttrekkerschap van de nieuwe brede volkspartij niet uit. De GroenLinks-PvdA-leider laat weten dat hij openstaat voor een lijsttrekkersverkiezing, mocht de partijbasis daar om vragen. "De leden hebben het laatste woord. Als men een lijsttrekkersverkiezing organiseert, zal ik me kandideren en zal ik me neerleggen bij de keuze die de leden nemen."

In Nieuws van de Dag noemen PvdA-prominenten Rob Oudkerk en Hans Spigt de fusie met GroenLinks een gedwongen misstap en verzetten zich er fel tegen, te zien in bovenstaande video.

Tegelijkertijd maakt Timmermans duidelijk dat hij niet uit zichzelf opzij zal stappen. Gevraagd of hij plaats zou maken voor iemand anders, antwoordt hij stellig: "Nee, ik heb nog nooit in m’n leven een stap opzij gezet als ik niet vond dat dat nodig was. Ik ga die strijd graag aan en moge de beste man of vrouw winnen."

De opmerkingen van Timmermans volgen op de toespraak die hij zondag gaf in Utrecht, waarin hij zijn visie ontvouwde voor de nieuwe gezamenlijke partij van GroenLinks en de PvdA. Die formatie moet volgens hem een brede volkspartij worden, die solidair en groen is. Ook wil hij dat de partij samenwerking zoekt met het politieke midden.