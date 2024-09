Cindy maanden na clash met Timmermans in SBS-debat: 'Vanwege deze kosten kan ik niet geholpen worden'

158,50. Nee, niet de rekening na een stevig avondje tafelen, maar de nieuwe basispremie voor de zorgverzekering bij verzekeraar DSW. Het gevolg van de stijgende zorgvraag en een tekort aan samenwerking tussen verzekeraars en ziekenhuizen. Weer een klap voor de mensen die het al niet ruim in de portemonnee hebben.

Zo ook voor Cindy. Cindy sprak een jaar geleden tijdens het SBS-debat over de verkiezingen GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans stevig aan over het verlagen van het eigen risico en de pure armoede waarin verschillende Nederlanders leven. Een jaar later en er vallen dus weer klappen in deze hoek.

Ondertussen kan Cindy niet geholpen worden voor haar fysieke problemen, want aanvullende verzekeringen zijn helemaal niet meer te betalen. "Dit was te verwachten met NSC en VVD, maar het is heel erg vervelend", vertelt Cindy Slaper-van der Werff aan Hart van Nederland.

Na het debat gaf Cindy eerder al eens haar mening:

3:19 Cindy heeft geen spijt van stem op Wilders: 'Door Omtzigt duurt dit allemaal zo lang'

Hernia-operatie

"Ik heb maar een Wajong-uitkering. Mijn man werkt gelukkig, die heeft een normale baan. Ik heb ook 2 kinderen", vertelt Cindy over haar situatie. Haar zoon en dochter studeren. "Ik zit behoorlijk aan de medicijnen, ik moet een hernia-operatie hebben maar dit moet ik zelf betalen." En dat is erg moeilijk met de stijgende kosten.