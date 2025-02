Frans Timmermans mengt zich in strijd tegen sloop van volkswijk in Heerlen

De emoties in de Heerlense volkswijk Meezenbroek lopen hoog op. Woningcorporatie Vincio Wonen wil negentig oude mijnwerkerswoningen slopen, maar bewoners verzetten zich fel. Nu krijgen ze steun van GL-PvdA-leider Frans Timmermans, die zaterdag naar de buurt kwam om met bewoners en de gemeente te praten. De wijkbewoners hopen dat hun roep om hulp nu ook landelijke weerklank krijgt en de sloop alsnog wordt tegengehouden.

Woningcorporatie Vincio Wonen stelt dat sloop, als gekeken wordt naar de financiën, de beste optie is. Tijdens de commissievergadering legden zij uit dat renovatie mogelijk is, maar dat zou leiden tot onbetaalbare huurprijzen. "We moeten woningen beschikbaar en betaalbaar houden. Niet alleen nu, maar ook over dertig jaar," liet de woningcorporatie al eerder aan Hart van Nederland weten. Volgens Vincio Wonen zijn niet alle bewoners tegen sloop en hebben zij in gesprekken met huurders gemerkt dat de weerstand minder groot is dan de actiegroep beweert.

Toch blijven veel bewoners zich verzetten en hopen ze dat het bezoek van Timmermans hun zaak een duwtje in de rug geeft. Eén van die bewoners is de 87-jarige Miets van Wijk. Ze woont al ruim vijftig jaar in Meezenbroek en streed in de jaren 70 en 80 ook al voor het behoud van de wijk. "Renoveer wat goed is", staat op een spandoek dat aan haar huist hangt. Ook jongere bewoners wonen er fijn. Zo heeft de 23-jarige Zoë eindelijk haar veilige plekje gevonden, nadat ze uit huis vluchtte waar ze 20 jaar lang te maken had met mishandeling. Op haar sociale media deelt ze hierover haar verhaal.

Wat kan Timmermans echt doen?

Het bezoek van Timmermans, wiens grootouders in de wijk woonden en hij ook uitgebreide herinneringen aan heeft, moet voor de bewoners vooral dienen als manier om Den Haag wakker te schudden. En het behoud van volksbuurten kan ook rekenen op brede steun in Nederland, zo bleek in augustus uit een representatieve peiling onder het Hart van Nederland-panel. Zo ziet een meerderheid van de Nederlanders liever renovatie (53 procent) dan sloop (41 procent) van arbeiderswijken, ook als dat meer zou kosten. Een nog grotere meerderheid (72 procent) vindt zelfs dat oude volksbuurten een monumentale status moeten krijgen om sloop te voorkomen.

