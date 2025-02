Na jaren strijd worden plannen omgegooid: toch meer sociale huur in Tweebosbuurt

De plannen voor de bouw van dure huurwoningen in de Tweebosbuurt in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord worden geschrapt. In plaats daarvan komen er meer nieuwbouwwoningen in het sociale en middensegment, meldt de gemeente.

Om ruimte te maken voor de nieuwe woningen moesten de vooroorlogse huizen in de Rotterdamse Tweebosbuurt gesloopt worden. Al bij de aankondiging van de plannen was er veel protest. Sommigen weigerden jarenlang te vertrekken, zoals te zien is in de bovenstaande video.

In het oorspronkelijke plan stonden 101 dure huurhuizen ingetekend, die nu bijna allemaal moeten wijken voor ruim 160 betaalbare woningen. De gemeente en woningcorporatie Hef Wonen denken dat deze wijziging beter aansluit bij de behoefte aan betaalbare huisvesting. Net als in de rest van Nederland is in de stad grote behoefte aan betaalbare huurwoningen.

In het gewijzigde plan komen er veertig sociale huurwoningen, vooral voor senioren, 123 huurwoningen in het middensegment en nog vier vrije sectorwoningen. De verhoging wordt bereikt door een deel van de woningen iets kleiner te maken. In de tweede helft van dit jaar start de bouw.

Protest voor sloop van oude woningen

De sloop van vele honderden vooroorlogse sociale huurwoningen, bedoeld om plaats te maken voor nieuwbouw, zorgde de afgelopen jaren voor grote onrust onder bewoners van de Tweebosbuurt. Zij demonstreerden omdat ze, ondanks de belofte te mogen terugkeren, met veel hogere woonlasten te maken zouden krijgen.

De sloopplannen trokken zelfs de aandacht van de Verenigde Naties, die over die afbraak had geklaagd. Een VN-rapporteur bezocht in 2023 de Tweebosbuurt, waar de sloop toen in volle gang was.

ANP