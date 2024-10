Gezin weigert als enige te vertrekken uit gesloopte Rotterdamse buurt

In de Rotterdamse Tweebosbuurt is de sloop van de wijk zo goed als afgerond, behalve voor één rijtje woningen waar een gezin weigert te vertrekken. De rest van de buurt is al platgelegd voor nieuwbouw, maar de familie verzet zich tegen de sloop van hun koopwoning.

De gemeente onderhandelt volgens het AD al jaren met het gezin, maar heeft het nog niet voor elkaar gekregen om ze uit te kopen. Het gaat om een vooroorlogse woning, waar de familie waarde aan hecht. Volgens Wim Leewis, lid van de Vereniging Tweebosbuurt, zijn ze een van de weinigen die niet voor het bod van de gemeente hebben gezwicht. "Die mensen hebben altijd gezegd: wij wonen hier goed, en wij laten ons niet uitkopen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Onteigening

De vertraging zorgt ervoor dat de herontwikkeling van de wijk stagneert. De gemeente heeft al verschillende biedingen gedaan, maar een akkoord is nog niet bereikt. Er wordt volgens de krant zelfs nagedacht over onteigening, al wil de gemeente dat proberen te vermijden, omdat dit de ontwikkeling van de wijk nog jaren kan vertragen.

De gemeente laat weten het vervelend te vinden dat het gezin nog niet akkoord is gegaan. " Wij doen iedere keer een heel realistisch bod, maar dat accepteren zij niet. Het bod bestaat uit de waarde van de woning zoals vastgesteld door een onafhankelijke taxateur, plus een bedrag ter compensatie én verhuiskosten. Dus het is heel realistisch wat wij bieden, maar dat accepteren zij niet. Hoe erg dat ook is, en dat willen we niet, maar dan moeten we mogelijk gaan onteigenen. Dat scenario komt er wel aan. Dan krijgen ze wel de woningwaarde, maar hebben ze zelf geen regie meer over de verkoop", vertelt een woordvoerder van de gemeente.