Timmermans wil met nieuwe 'brede volkspartij' inzetten op zorg en infrastructuur

Frans Timmermans wil met een nieuwe 'brede volkspartij' een stevig sociaal alternatief bieden in het politieke landschap. Dat zei de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA zaterdag in een toespraak in Utrecht. De nieuwe partij, die in 2026 opgericht zou moeten worden, moet wat hem betreft ruimte voor discussie bieden, maar stevig geworteld in de sociaaldemocratische en groene traditie.

In Nieuws van de Dag noemen PvdA-prominenten Rob Oudkerk en Hans Spigt de fusie met GroenLinks een gedwongen misstap en verzetten zich er fel tegen, te zien in bovenstaande video.

De partijleider vindt dat een krachtiger nieuwe partij op links goed tegenwicht kan bieden in deze tijd "waarin het mensbeeld onder druk staat" en empathie volgens hem juist erg nodig is. "Gevoel hebben voor de medemens is geen zwakte, zoals Elon Musk vindt, maar essentieel." De verschillen tussen GroenLinks en PvdA "zijn verwaarloosbaar en de noodzaak onze kracht te bundelen, wordt met de dag sterker".

Timmermans is niet bang voor meningsverschillen als de twee partijen opgaan in een nieuwe partij. Het is juist "heel goed' dat er discussies zijn en dat er dan een gemeenschappelijk standpunt komt. Binnen de al samenwerkende partijen klinkt wat gemor over de verschillen in cultuur en visie, maar dat is volgens Timmermans een kleine minderheid.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De kern van het visiestuk is dat de nieuwe partij een brede linkse volkspartij wordt, die "de hand reikt" naar het politieke midden. "Maar dan moet daar wel iemand zijn", zei Timmermans tegen een enthousiast publiek. De visie moet niet worden gezien als een verkiezingsprogramma, benadrukte de fractieleider van de grootste oppositiepartij. Het is bedoeld om een discussie uit te lokken.

Toekomstfonds

Volgens Timmermans is het tijd om afstand te nemen van "schadelijke bezuinigingspolitiek". Hij richtte zich daarbij vooral tegen liberale en rechtse partijen, die volgens hem te weinig doen voor mensen die afhankelijk zijn van de overheid. In zijn visie moet de overheid juist een grotere rol spelen in het oplossen van grote maatschappelijke problemen.

Daarvoor pleit hij voor een zogenoemd toekomstfonds van 25 miljard euro. Dat geld moet worden ingezet voor een grootschalige hervorming van de zorg en het onderwijs, waarin het winstoogmerk verdwijnt en de burger centraal komt te staan. Ook wil Timmermans investeren in de infrastructuur, met onder meer de aanleg van de Lelylijn, de spoorverbinding van Lelystad via Groningen richting Hamburg. Alleen het Nederlandse deel van dat project wordt al geraamd op zo'n 13 miljard euro.

Hoe het fonds precies gefinancierd moet worden, is nog niet duidelijk. Wel stelt Timmermans dat een deel moet komen uit hogere belastingen voor de rijkste Nederlanders.

Hart van Nederland/ANP