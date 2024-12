NSC'er Palmen volgt Achahbar op als staatssecretaris Toeslagen

NSC-Kamerlid Sandra Palmen wordt de nieuwe staatssecretaris van Financiën, verantwoordelijk voor Toeslagen. Zij volgt de uit onvrede opgestapte Nora Achahbar op, bevestigen bronnen aan Hart van Nederland na een bericht van WNL.

Het Kamerlid gaat volgens ingewijden dit weekend langs bij premier Dick Schoof. Later volgt een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het is de verwachting dat NSC later op donderdag de naam van Palmen officieel bekend zal maken.

NSC-leden konden op het partijcongres eindelijk discussiëren over de onrust binnen hun partij. Bekijk de video over het congres bovenaan dit artikel.

Palmen wordt verantwoordelijk voor de Douane, maar vooral het ingewikkelde toeslagendossier, inclusief de afhandeling van het schandaal met de kinderopvangtoeslag. De NSC-politica is geen onbekende op het departement. Haar 'memo', waarin zij indertijd als belangrijke ambtenaar waarschuwde voor de omgang met toeslagenouders, kreeg landelijke bekendheid.

NSC bewindspersonen

Het is de tweede keer in korte tijd dat NSC iemand uit de Tweede Kamerfractie naar voren schuift om een bewindspersoon te vervangen. Folkert Idsinga stapte recent op als staatssecretaris van Fiscaliteit, waarna hij werd vervangen door Tjebbe van Oostenbrugge.

Achahbar

Palmen wordt dus de opvolger van Nora Achahbar die vorige maand opstapte in de nasleep van de politieke onrust rondom de aanval op Maccabi-supporters. Haar vertrek zorgde voor een kabinetscrisis. Later deed ze over die gebeurtenis tegenover Hart van Nederland haar verhaal. Ze vertelde in gesprek met politiek verslaggever Sam Hagens over wat haar was overkomen. Ze verduidelijkte niet te zijn opgestapt om racistische uitspraken, maar vanwege de "felheid binnen de ministerraad maar met name ook wat bewindspersonen en Tweede Kamerleden naar buiten toe zeggen."

