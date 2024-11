NSC-staatssecretaris van Financiën Idsinga stapt op

Staatssecretaris van Financiën Folkert Idsinga (NSC) stapt op. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws.

Idsinga lag afgelopen week onder vuur, omdat hij zijn zakelijke belangen niet wilde openbaren. Een Kamermeerderheid, mede geholpen door coalitiepartij PVV, stelde hem een ultimatum voor aanstaande maandag om dat alsnog te doen.

Later vrijdagmiddag maakt Idsinga zijn aftreden officieel bekend. Naar verluidt zou hij voor in totaal 6 miljoen euro belangen hebben in verschillende bedrijven. Welke dat zijn, wil hij niet zeggen. Volgens RTL Nieuws vindt hij dat "een privéaangelegenheid". Partijen vinden dat problematisch, omdat hij als staatssecretaris beslissingen zou kunnen nemen die invloed hebben op de waarde van zijn aandelenpakket.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP