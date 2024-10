Stemmers coalitiepartijen hebben massaal spijt van hun keuze, bij NSC zelfs driekwart

Bijna driekwart van de NSC-stemmers is teleurgesteld in hun stemkeuze. Ook onder BBB'ers, VVD'ers en PVV'ers zijn er veel mensen die spijt hebben van hun keuze, nu hun partij in de coalitie zit. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 2.131 leden van het Hart van Nederland-panel. Vooral over het asielcompromis is veel onvrede, waar donderdagavond laat nog over wordt vergaderd door de coalitiepartijen in het Catshuis.

Als het aan de PVV ligt, komen er onder andere strengere regels voor gezinshereniging. De Syrische Nisren, die net haar hele gezin compleet heeft, is blij dat ze haar man en kinderen nog voor die regels van kracht worden weer kan knuffelen. In de bovenstaande video vertelt ze erover.

In totaal is 40 procent van alle stemgerechtigden teleurgesteld in hun keuze, nu ze zien wat er met hun stem gebeurt. Vooral mensen die het vakje van een van de vier coalitiepartijen inkleurden, hebben spijt. 73 procent van de NSC-stemmers had meer verwacht van de partij. Ook bij BBB (52 procent), VVD (48 procent) en de PVV (42 procent) zijn de kiezers achteraf niet blij met hoe hun stem uitpakt.

Asielcompromis

Bij de grootste partij van het land, de PVV, heerst onder kiezers grote teleurstelling over het asielcompromis met NSC. Ruim één op de vijf PVV'ers vindt desgevraagd zelfs dat Wilders het kabinet hierop had moeten laten vallen.

Van alle Nederlanders steunt 47 procent het compromis, 46 procent is tegen en 7 procent heeft geen mening. Van de achterban van de vier coalitiepartijen is 54 procent het eens met de aangekondigde plannen, terwijl 40 procent het oneens is.

Maatregelen

De asielmaatregelen zelf krijgen over het algemeen brede steun. Zelfs de minst populaire van alle 13 aangekondigde maatregelen, het nog dit jaar intrekken van de spreidingswet, kent nog 50 procent voorstanders.

De populairste maatregel van het nieuwe pakket is met afstand de zwaardere straf voor asielzoekers die veroordeeld worden. 87 procent van de Nederlanders is het ermee eens dat ze sneller als ongewenste vreemdeling verklaard worden, en moeten worden uitgezet. Ook het verbod op het nareizen van ongehuwde partners (76 procent), de maximale verblijfsvergunning van vijf naar drie jaar (75 procent), het verbod op nareizen van meerderjarige kinderen (74 procent) en het bouwen van 50 tot 100 extra cellen voor uitgeprocedeerde of illegale asielzoekers (73 procent) zijn in trek.