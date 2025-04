Steeds meer bloemen en knuffels voor verdronken meisje (4) in Gameren

Op de plek in Gameren waar dit weekend een 4-jarig meisje dood werd aangetroffen, zwelt het aantal bloemen en knuffels aan. Buurtbewoners komen stilletjes langs om hun medeleven te tonen na het noodlottige ongeval dat het Gelderse dorp in rouw dompelde.

Vooral de Brouwershof, waar het meisje werd gevonden in het water, is het middelpunt geworden van verdriet en steunbetuigingen. Een moeder legt samen met haar dochtertje een bosje bloemen neer. Even later volgen meer mensen, sommigen met een knuffel, anderen met een tekening of een klein lichtje.

Dorp zocht mee

Het meisje raakte zaterdagavond vermist. Rond 21.30 uur sloegen de eerste zorgen toe en werd een grote zoekactie op touw gezet. Dorpsbewoners hielpen massaal mee, gewapend met zaklampen. Uiteindelijk werd het meisje rond 23.30 uur in zorgwekkende toestand aangetroffen in een sloot. Ondanks pogingen van de hulpdiensten overleed ze later op de avond.

Volgens de politie is inmiddels vastgesteld dat het om een noodlottig ongeval gaat. Hoe het meisje precies in het water terechtkwam, wordt niet verder toegelicht.