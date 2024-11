NSC-staatssecretaris Achahbar stapt op om integratiediscussie

Staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen, NSC) stapt uit het kabinet uit onvrede over uitspraken van kabinetsleden over mensen met een migratieachtergrond. Dat melden ingewijden aan Hart van Nederland na een bericht van de NOS.

De Amsterdamse TikTokker Yassine Kaddouri spreekt zich fel uit tegen de rellen en vernielingen die de afgelopen tijd in zijn stad plaatsvonden. Hij ziet met lede ogen aan hoe een kleine groep jongeren met geweld de straat op gaat, iets dat volgens hem juist schadelijk is voor de Marokkaanse gemeenschap, vertelt hij in bovenstaande video.

Haagse bronnen stellen dat Achahbar het kabinet wil verlaten uit onvrede over hoe de integratiediscussie op dit moment wordt gevoerd, met name na de recente onrust rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam.

Racistische uitspraken

Tijdens de ministerraad afgelopen maandag zouden de gemoederen hoog zijn opgelopen. Er zouden naar de mening van Achahbar racistische uitspraken zijn gedaan. De staatssecretaris zou al eerder hebben aangegeven als bewindspersoon bezwaren te hebben tegen bepaald woordgebruik door haar collega's.

Het is nog niet duidelijk wat de rest van het NSC-smaldeel in het kabinet doet. Achahbar, zelf in Marokko geboren, zou ook al geraakt zijn door het handelen van PVV-staatssecretaris Chris Jansen. Hij bleef aanvankelijk achter de uitspraken staan van zijn partijleider Geert Wilders over "minder Marokkanen".

Binnen het kabinet zou NSC lijnrecht tegenover de andere drie partijen staan in deze discussie, zeggen bronnen. Kabinetsleden, onder wie ook VVD-staatssecretaris Jurgen Nobel (Integratie), kregen felle kritiek op hun uitspraken over integratie en islamitische jongeren in de nasleep van het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam.

Integratieprobleem

Premier Dick Schoof sprak bij zijn persconferentie na de onrust in Amsterdam van een "integratieprobleem". Die uitspraak viel niet bij iedereen in goede orde. Schoof zei vrijdagochtend te balen van een 'verkeerde vertaling' van zijn uitspraken. "Ik vind het echt meer dan vervelend als dat wordt vertaald alsof ik er niet zou zijn voor alle Nederlanders, want dat wil ik echt zijn", zei de premier.

Over de jongeren die in Amsterdam geweld pleegden tegen Israëlische voetbalsupporters, blijft Schoof zeggen: "Let op, dat zijn wel jongeren met een migratieachtergrond. Die staan met hun rug naar de Nederlandse samenleving." Het is volgens Schoof belangrijk dat te blijven benoemen. Maar zijn uitlating over integratie "sloeg op díé jongeren."

Naar verwachting geeft de politica vrijdag een toelichting op het ministerie van Financiën.

Hart van Nederland / ANP